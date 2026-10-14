Люди в огненной ловушке умоляют о помощи: как выглядит дом в Киеве после прилета (репортаж Яна Доброносова)
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Число пострадавших стремительно растет
В Киеве пылает многоэтажка, в которую попали россияне баллистики. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
Люди оказались в огненной ловушке из-за пожара, охватившего квартиры с первого по восьмой этаж. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал кадры с места попадания.
На видео слышно, как из горящих квартир люди зовут помощь. На месте атаки в Деснянском районе работают экстренные службы.
По предварительным данным, один человек погиб и 17 пострадали. Однако, учитывая масштаб прилета, количество жертв и раненых может возрасти.
Спасатели сообщили, что 8 человек удалось спасти. Эвакуация жителей с верхних этажей продолжается.
Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина снова не получила от партнеров разведывательной информации о подготовке россиян к ударам баллистики. Враг ударил не только по жилому дому, но и по энергетике.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что единственная страна в Европе, от которой Украина могла бы получать разведданные по эффективности близко к американским, — это Франция.