Укр

Люди в огненной ловушке умоляют о помощи: как выглядит дом в Киеве после прилета (репортаж Яна Доброносова)

Автор
Юлия Крутякова ,
Дата публикации
Читати українською
Место прилета Новость обновлена 14 октября 2026, 00:59
Место прилета. Фото Ян Доброносов, коллаж "Телеграф"

Число пострадавших стремительно растет

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В Киеве пылает многоэтажка, в которую попали россияне баллистики. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Люди оказались в огненной ловушке из-за пожара, охватившего квартиры с первого по восьмой этаж. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал кадры с места попадания.

На видео слышно, как из горящих квартир люди зовут помощь. На месте атаки в Деснянском районе работают экстренные службы.

По предварительным данным, один человек погиб и 17 пострадали. Однако, учитывая масштаб прилета, количество жертв и раненых может возрасти.

Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов
Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов
Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов
Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов
Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов
Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов
Погибший в результате удара. Фото Ян Доброносов
Погибший в результате удара. Фото Ян Доброносов
На месте работает ГСЧС. Фото Ян Доброносов
На месте работает ГСЧС. Фото Ян Доброносов
Пострадавшим оказывается помощь. Фото Ян Доброносов
Пострадавшим оказывается помощь. Фото Ян Доброносов

Спасатели сообщили, что 8 человек удалось спасти. Эвакуация жителей с верхних этажей продолжается.

Пострадавшим оказывается помощь. Фото Ян Доброносов
Пострадавшим оказывается помощь. Фото Ян Доброносов
Люди на месте попадания в дом в Киеве. Фото Ян Доброносов
Люди на месте попадания в дом в Киеве. Фото Ян Доброносов
В результате прилета есть пострадавшие. Фото Ян Доброносов
В результате прилета есть пострадавшие. Фото Ян Доброносов
В результате прилета есть пострадавшие. Фото Ян Доброносов
В результате прилета есть пострадавшие. Фото Ян Доброносов
В результате прилета есть погибший. Фото Ян Доброносов
В результате прилета есть погибший. Фото Ян Доброносов

Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина снова не получила от партнеров разведывательной информации о подготовке россиян к ударам баллистики. Враг ударил не только по жилому дому, но и по энергетике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что единственная страна в Европе, от которой Украина могла бы получать разведданные по эффективности близко к американским, — это Франция.

Теги:
#Киев #Ян Доброносов