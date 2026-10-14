Люди в огненной ловушке умоляют о помощи: как выглядит дом в Киеве после прилета (репортаж Яна Доброносова)

Число пострадавших стремительно растет

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В Киеве пылает многоэтажка, в которую попали россияне баллистики. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Люди оказались в огненной ловушке из-за пожара, охватившего квартиры с первого по восьмой этаж. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал кадры с места попадания.

На видео слышно, как из горящих квартир люди зовут помощь. На месте атаки в Деснянском районе работают экстренные службы.

По предварительным данным, один человек погиб и 17 пострадали. Однако, учитывая масштаб прилета, количество жертв и раненых может возрасти.

Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов

Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов

Дом после прилета пылает. Фото Ян Доброносов

Погибший в результате удара. Фото Ян Доброносов

На месте работает ГСЧС. Фото Ян Доброносов

Пострадавшим оказывается помощь. Фото Ян Доброносов

Спасатели сообщили, что 8 человек удалось спасти. Эвакуация жителей с верхних этажей продолжается.

Пострадавшим оказывается помощь. Фото Ян Доброносов

Люди на месте попадания в дом в Киеве. Фото Ян Доброносов

В результате прилета есть пострадавшие. Фото Ян Доброносов

В результате прилета есть пострадавшие. Фото Ян Доброносов

В результате прилета есть погибший. Фото Ян Доброносов

Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина снова не получила от партнеров разведывательной информации о подготовке россиян к ударам баллистики. Враг ударил не только по жилому дому, но и по энергетике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что единственная страна в Европе, от которой Украина могла бы получать разведданные по эффективности близко к американским, — это Франция.