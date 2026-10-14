Люди у вогняній пастці благають про допомогу: як виглядає будинок у Києві після прильоту (репортаж Яна Доброносова)
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Кількість постраждалих стрімко росте
У Києві палає багатоповерхівка, у яку поцілили росіяни балістикою. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі.
Люди опинились у вогняній пастці через пожежу, яка охопила квартири з першого по восьмий поверх. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав кадри з місця влучання.
На відео чутно, як з палаючих квартир люди кличуть допомогу. На місці атаки у Деснянському районі працюють екстрені служби.
За попередніми даними, одна людина загинула та 17 постраждали. Проте, беручи до уваги масштаб прильоту, кількість жертв та поранених може зрости.
Рятувальники повідомили, що 8 людей вдалось врятувати. Евакуація мешканців з верхніх поверхів триває.
Зауважимо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна знову не отримала від партнерів розвідувальної інформації щодо підготовки росіян до ударів балістикою. Ворог поцілив не тільки по житловому будинку, а й по енергетиці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що єдина країна в Європі, від якої Україна могла б отримувати розвіддані за ефективністю близько до американських, — це Франція.