"Фронт не чекає": на війні загинув ультрас "Карпат" та медик батальйону спецпризначення Роман Луцик

На фронті він був з травня 2022 року

Львівська громада понесла ще одну непоправну втрату. 18 вересня в останню путь провели Романа Луцика.

Затятий футбольний вболівальник, фанат львівських "Карпат" та одночасно боєць 5 батальйону спеціального призначення "Любарт" бригади НГУ "Азов" Роман Луцик загинув рятуючи життя побратимів. Роман народився на Рівненщині, коли йому було 7 років родина проїхала до Львова.

Він був учасником Євромайдану, на початку війни у 2014 році проходив тактичні навчання від "Азову". З початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до волонтерської діяльності, проте залишатися в тилу не зміг. В травні 2022 року став до лав Збройних сил України. З квітня 2024 року став бойовим медиком роти у складі 12 бригади оперативного призначення. Російські окупанти відібрали його життя під час евакуації поранених.

Роман був активним у соцмережах. В своєму останньому дописі в серпні він писав: "Всі вірять в Україну. Як і ми. Як і ті хто нам допомогає. Потрібно бути готовими воювати довго", — говорячи про те що завдання вийти на кордони 1991 року майже недосяжне. Він закликав українців якомога більше допомагати війську та ставати до оборони держави: "Допомогайте, будьте активнішими та підтримуйте військових та їх збори. Фронт не чекає".

Роман Луцик /фото з instagram бійця

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