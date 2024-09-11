Загинув за всіх нас: у Києві попрощаються з сином Головного рабина України

У нього залишилась маленька донечка, яку Герой встиг побачити лише тиждень — потім пішов на фронт

У Києві попрощаються з Героєм, який віддав життя за Україну. 12 вересня відбудеться церемонія прощання з Матітьягу Самборським, сином Головного рабина України Моше Реувена Асмана. Захисник загинув на фронті, боронячи країну від росіян.

Головний рабин України повідомив про це на своїй сторінці у Facebook. Церемонія прощання розпочнеться о 13:00 у Центральній синагозі Києва. Після цього організують кортеж для поховання на центральному цвинтарі.

У 2002 році, коли хлопчику було 11 років, його всиновила родина Асмана. Тоді він мав ім'я Антон. Нові батьки дали йому єврейське ім'я Матітьягу на честь лідера повстання Маккавеїв.

Захисник пішов на фронт через тиждень після народження доньки. Його дружина та маленька дитина, яка з'явилася на світ у травні 2024 року, тепер залишилися без годувальника.

Моше Реувен Асман розповів, що востаннє спілкувався з сином 17 липня. 24 липня після одного з боїв Матітьягу зник безвісти. Згодом родина отримала офіційне підтвердження його загибелі.

Матітьягу прожив у родині рабина близько 10 років. Ставши дорослим, він вирішив жити самостійно, одружився та створив власну сім'ю. Головний рабин України зазначив, що після короткого курсу підготовки Матітьягу направили на передову. Там він хоробро захищав Україну від ворога.

Ім'я Матітьягу, дане йому родиною Асман, має глибоке історичне значення. Воно пов'язане з подіями, які стали основою свята Хануки (єврейське свято чуда, свято перемоги у війні), що відзначається вже понад 2200 років.

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