Збив три ракети і загадково загинув: в Україні попрощалися з льотчиком, що розбився на F-16

Олексію Месю було надано військове звання полковник посмертно

В Україні попрощалися з загиблим льотчиком, який розбився у понеділок, 26 серпня, під час відбиття масованої атаки росіян. Пілот Олексій Месь на позивний "Мунфіш" був за штурвалом винищувача F-16 і героїчно провів свій останній бій в небі.

Про це повідомили Повітряні Сили України. Олексій Месь під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни", — написали в повідомленні.

Прощалися з героєм у четвер, 29 серпня. Провести в останню путь зібралися рідні і близькі, побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю було надано військове звання полковник посмертно.

Як повідомили згодом у Генштабі, в ході повітряного бою, під час відбиття масованої ракетної атаки росіян, літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

"Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", — написали у Генштабі.

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака. Наразі причини аварії залишаються достеменно невідомими.

Олексій Месь — що відомо про пілота

Лучанин Олексій Сергійович Месь на позивний "Мунфіш" народився 20 жовтня 1993 року в Шепетівці, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки – заступника командира операційної групи.

На Вікіпедії можна дізнатися, що Олексій Месь був одним із перших українських пілотів, які почали навчання на F-16 у США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у боях за Україну загинув грузинський доброволець: він був біженцем з Абхазії і став на захист української незалежності.