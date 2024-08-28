Вбила російська ракета: трагічно загинув ексочільник Черкаської ОВА Сергій Сергійчук (фото)

Чоловік перебував у відрядженні в готелі Кривого Рогу під час обстрілу

Внаслідок нічного ракетного удару по готелю "Аврора" у Кривому Розі 27 серпня загинули чотири особи. Серед них — колишній очільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук.

Сумну звістку повідомила пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації. Повідомлення з'явилося на офіційній сторінці у Facebook.

"Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України", – йде мова у повідомленні.

Відомо, що Сергійчук перебував в Кривому Розі у службовому відрядженні.

Довідка

Сергійчук Сергій Іванович (нар. 22 грудня 1970, Київ) — український військовослужбовець та політик — співробітник Служби безпеки України, учасник бойових дій в АТО, Голова Черкаської обласної державної адміністрації протягом 28 серпня 2020 — 29 грудня 2020. Указом Президента України №602/2020 від 29 грудня 2020 року Сергія Івановича звільнили з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня росіяни завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі.

Як уточнили рятувальники, ворожа ракета частково зруйнувала чотириповерхову будівлю готелю. Під завалами шукали людей.