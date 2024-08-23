Залишилися сім’ї та маленькі діти: на Донеччині загинули двоє поліцейських (фото)

Окупанти обстріляли Покровський район Донецької області та забрали життя двох правоохоронців

У Донецькій області внаслідок чергового обстрілу росіян загинули двоє поліцейських. Олександр Чубар та Олександр Гонтаренко у момент ворожої атаки перебували на службі.

Про це повідомили у поліції Донецької області. У загиблих правоохоронців залишилися маленькі діти та сім’ї.

Трагедія сталася у Покровському районі. 33-річний Олександр Чубар був лейтенантом поліції та обіймав посаду начальника відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення (стрілецького). Родом він із села Донське Волноваського району, яке зараз в окупації. В органах МВС прослужив 13 років. Починав свій шлях із патрульної служби, а після початку повномасштабного вторгнення Росії вступив до підрозділу особливого призначення. Останнім часом виконував завдання на лінії фронту. У нього залишилися батьки та семирічний син.

Капітану поліції Олександру Гонтаренку було 39 років і він обіймав посаду старшого інспектора вибухотехнічної служби, працював разом з Олександром Чубарем. Народився він у Харківській області. Спочатку працював у поліції Краматорська, а з 2019 року проходив службу у відділі вибухотехнічної служби ГУНП у Донецькій області. Його робота полягала в тому, щоб фіксувати наслідки ворожих атак та брати участь у розмінуванні регіону. За власним бажанням приєднався до новоствореного батальйону поліції особливого призначення, де й проходив службу. У Олександра Гонтаренка залишилися дружина та дві доньки 10 та 15 років.

"Поліція Донецької області сумує за непоправною втратою. Поліцейські віддано захищали країну і віддали заради неї найцінніше – свої життя. Колектив поліції Донбасу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам’ять!", — повідомили у пресслужбі поліції.

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