Росіяни наблизилися до Покровська, з міста виїхала поліція та адміністрація, — The Economist (карта)

Ворогу важливо захопити це місто

Росіяни посилюють свої війська поблизу міста Покровськ Донецької області та планують захопити його. Для ворожої армії Покровськ — це стратегічна ціль, оскільки його захоплення дасть окупантам нові можливості.

Про це пише The Economist, зазначаючи, що Покровськ готується до нового "неприємного етапу війни". Росія розглядає його захоплення як стратегічну ціль, оскільки це місто відкриває плацдарм для наступу РФ на Дніпро та Запоріжжя.

Стверджується, що з Покровська виїхали управління поліції та місцева адміністрація, закрилися два супермаркети. Місцеві жителі стоять у чергах у банків та пенсійних відділень. Дехто, прислухаючись до закликів влади, евакуюється з міста.

"Відхід України з Авдіївки у лютому та невдала ротація в сусідньому Очеретиному у травні створили основу для наступу на Покровськ. Наразі російські війська знаходяться за 10 км від міста", — йдеться у статті.

Зазначається, що, розпочавши операцію в Курській області, в Україні сподівалися, що росіяни перемістять туди частину сил з Покровського напрямку. Однак цього не сталося, щобільше, ворог лише посилив свої війська поблизу Покровська.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, за добу 22 серпня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах 11 різних населених пунктів. Найактивніше росіяни намагалися прорватися поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

Карти deepstate

Своєю чергою аналітики Deepstate заявили, що росіянам вдалося просунутися у двох з цих населених пунктів. Йдеться про Новогродівку та Птиче. Також є просування окупантів у Завітного.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 23 серпня росіяни атакували Україну "шахедами". У деяких областях пролунали вибухи.