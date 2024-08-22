Після прильоту в порту "Кавказ" затонуло російське судно, члени екіпажу зникли (оновлено)

Місяць тому судно "Конро Трейдер" вже атакували БПЛА у тому ж порту "Кавказ"

Судно "Конро Трейдер" (воно ж "Акватрейдер") затонуло в порту "Кавказ" після прильоту. На борту було 30 цистерн із паливом і, за різними даними, від 5 до 15 членів екіпажу.

Епічними кадрами палаючого судна, що йде під воду, діляться у російських Telegram-каналах. За даними росЗМІ, станом на 21:00 вдалося врятувати 17 членів екіпажу парому, але ще дві людини не можуть знайти.

Інформація про те, що судно затонуло, з’явилося близько 18:42. Раніше пожежі на його борту було присвоєно третій ранг.

"Внаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту "Кавказ" затонув. Вогнищ загоряння на території самого порту немає", — повідомили в Оперативному штабі Краснодарського краю.

Telegram-канал "Обережно новини" повідомив, що на борту було п’ять членів екіпажу. Водночас Baza повідомляє, що зникли 15 людей, які перебували на борту. О 21:00 росЗМІ повідомили, що з води вдалося врятувати 17 членів екіпажу, але ще дві людини поки не знайшли.

На кадрах із мережі видно, що після прильоту по судну цистерни з паливом відразу загорілися. У небо здіймався величезний стовп чорного диму з вогнем. Росіяни заявляють, що по парому нібито вдарили ЗСУ ракетою "Нептун".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на судно "Конро Трейдер" вже атакували. За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, 23 липня 2024 року в результаті атаки БПЛА постраждали два залізничні пороми — Conroe Trader і Avangard. Серед членів екіпажу та співробітників порту були постраждалі та загиблий. Перше судно отримало значні пошкодження борту, а друге — пошкодження палуби. На фото в мережі було видно крен одного судна, що говорило про його часткове затоплення.

Також "Телеграф" розповідав про те, що пожежа на нафтобазі у Ростовській області триває. 24 серпня він розгорівся з новою силою, вже відомо про 15 згорілих цистерн з паливом.