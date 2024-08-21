Десятки резервуарів знищено, вогонь вирує: нафтобаза у російському Пролетарську продовжує (фото)

Якщо порівнювати знімки за 20 та 21 серпня, можна побачити, що кількість пожеж значно зросла

Нафтобаза Федерального резерву РФ у місті Пролетарськ в Ростовській області Росії, яку вразили безпілотники 18 серпня, продовжує горіти вже четверту добу. Загасити пожежу російським рятувальникам не вдалося, десятки резервуарів вже знищено полум'ям.

Про це свідчать супутникові знімки нафтобази, які опублікував відомий OSINTер MT_Anderson. На знімках можна побачити, що не менше 14 резервуарів було знищено вщент, доля деяких інших ще невідома.

Також на знімках можна побачити, що уся територія нафтобази затягнута димом та полум'ям. Якщо порівнювати знімки за 20 та 21 серпня, то видно, що кількість пожеж значно зросла. Аналітик розбив резервуари на групи, кожну з яких позначив відповідним кольором.

Що означає кожний колір:

червоним кольором позначено знищені резервуари (11 одиниць);

рожевим кольором позначено частково знищені резервуари (чотири одиниці);

жовтим кольором позначено резервуари, доля яких поки що невідома (44 одиниці);

зеленим кольором позначено резервуари, які мають статус вцілілих (16 одиниць).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що писав про те, що в неділю, 18 серпня, було вражено нафтобазу в Росії. Йдеться про "ФГКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська Ростовської області Росії.

Увечері 19 серпня на нафтосховищі в Пролетарську сталася ще одна детонація. Після цього спалах посилився.

20 серпня стало відомо, що пожежа збільшилася у кілька разів. На той момент горіло 22 цистерни з паливом.