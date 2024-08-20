Пожежа на нафтобазі в Росії збільшилася в кілька разів: об’єкт палає третю добу (відео)

Не виключено, що об’єкт буде палати ще довго

Площа пожежі на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області збільшилася в кілька разів. Наразі горить 22 цистерни з паливом.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що ці цистерни, ймовірно, горітимуть ще кілька днів.

На місці зараз розгорнуто пункти тимчасового розміщення для рятувальників, а також польові кухні. Не виключено, що об’єкт палатиме ще довго.

"Поки спалах локалізувати не вдалося, на цей час площа пожежі становить близько 10000 квадратних метрів. На місці пожежі йде постійна проливка між цистернами, щоб не допустити детонації", — йдеться у повідомленні.

Також паблік заявляє, що на місці працюють співробітники Росспоживнагляду, проводячи виміри повітря. На цей час перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин нібито не виявлено.

Площа пожежі сягнула 10 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в неділю, 18 серпня, в результаті операції ГУР МОУ було вражено нафтобазу в Росії. Йдеться про "ФГКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська Ростовської області Росії.

Увечері 19 серпня на нафтосховищі в Пролетарську сталася ще одна детонація. Після цього спалах посилився.