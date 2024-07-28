Вдруге за рік: у Росії після атаки дронів горить нафтобаза, пожежі охопили кілька районів (фото та відео)

У Міноборони країни-агресора вже звітували про "успішне відбиття атаки"

У ніч проти 28 липня в Курській області Росії прогриміли вибухи після атаки безпілотниками. Одразу в кількох районах спалахнули пожежі, зокрема спалах відбувся на нафтобазі.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов. При цьому подробиці події з’явилися у деяких пабликах.

"Сьогодні вночі українські безпілотники атакували нафтобазу в Курському районі. Зайнялися 3 резервуари з паливом. Ніхто з мешканців та працівників промислового об’єкту не постраждав", - написав губернатор у своєму Telegram-каналі.

Він також додав, що були задіяні пожежні команди у складі 82 рятувальників та 32 одиниці спецтехніки. Наразі ліквідовано пожежу на одному резервуарі. Гасіння продовжується.

Як пише Telegram-канал Baza, приблизно о першій ночі відбулася атака по нафтобазі в селі Польова. У результаті зайнялися три резервуари.

Над місцем, де стався вибух, почав здійматися стовп густого диму. Варто зазначити, що ТОВ "Польова" вже було атаковано дронами у лютому 2024 року. Тоді сталося загоряння двох резервуарів із дизельним паливом.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

Курські канали також пишуть про пожежу у житловому будинку у Медвенському районі.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що нібито черговими засобами ППО "перехоплено та знищено п’ять БПЛА над Бєлгородською та два БПЛА над Курською областями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 липня у Туапсе пролунали вибухи. Як пізніше було встановлено, територію РФ атакувало 75 дронів, внаслідок чого на нафтобазі пролунало понад 5 вибухів.