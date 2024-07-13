Ранок починається з палаючої російської нафтобази: її атакував безпілотник (відео)

Щось вибухнуло сильно, коментує один із очевидців

Близько 4-ї ранку в суботу, 13 липня, в Ростовській області Росії прогримів вибух. Місцева влада пише про атаку безпілотника, після якої спалахнула пожежа на нафтобазі.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Цимлянському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки", — написав у Telegram губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Відео пожежі публікують росЗМІ. За їхніми даними, уламки збитого ППО безпілотника впали на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне пальне. Автор одного з відео повідомляє, що "щось вибухнуло сильно", на іншому видно величезний стовп диму, що здіймається з місця пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", безпілотники атакували Росію і в ніч проти 11 липня. Тоді один із них долетів аж до Підмосков’я, де пролунали вибухи.

А в ніч проти 10 липня у Ростові-на-Дону чули гучні вибухи над містом. Місцеві жителі кажуть, що це була атака безпілотними літальними апаратами. Вона супроводжувалася вибухами, стріляниною та яскравими спалахами.