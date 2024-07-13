Утро начинается с пылающей российской нефтебазы: ее атаковал беспилотник (видео)

Что-то взорвалось сильно, комментирует один из очевидцев

Около 4 утра в субботу, 13 июля, в Ростовской области России прогремел взрыв. Местные власти пишут об атаке беспилотника, после которой вспыхнул пожар на нефтебазе.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники", — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Видео пожара публикуют росСМИ. По их данным, осколки сбитого ПВО беспилотника упали на территорию предприятия, где хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. Автор одного из видео сообщает, что "что-то взорвалось сильно", на другом виден огромный столб дыма, который поднимается с места пожара.

Как сообщал "Телеграф", беспилотники атаковали Россию и в ночь на 11 июля. Тогда один из них долетел аж до Подмосковья, где прогремели взрывы.

А в ночь на 10 июля в Ростове-на-Дону слышали громкие взрывы над городом. Местные жители говорят, что это была атака беспилотными летательными аппаратами. Она сопровождалась взрывами, стрельбой и яркими вспышками.