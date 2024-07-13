Война – день 871: Украина готовится принимать F-16, а Россия нацелилась на новые дамбы

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 13 июля 2024 года. Украина до сих пор горюет из-за удара России по детской больнице "Охматдет", и накануне на руинах прошел реквием по погибшим. Также власти взялись за украинских блогеров, которые после трагедии стали призывать к "миру по правилам России". Не перестают звучать и тревожные заявления из РФ, — так, представительница МИД Мария Захарова заявила о якобы подготовке уничтожения дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина ожидает получить от западных партнеров от 15 до 24 истребителей F-16 в ближайшее время, чего достаточно лишь для формирования одной эскадрильи. Украина заявляла про необходимость 128 самолетов для формирования флота, однако об этом речи не идет. Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на другой неназванный источник, Украина может получить 6 самолетов уже этим летом, и всего 20 – до конца 2024 года.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 13.07.2024

О новостях и событиях 10 июля мы рассказывали здесь:Война — день 868: россияне продолжают воздушный террор и пытаются прорваться под Купянском

О происходившем 11 июля читайте по ссылке: Война — день 869: оккупанты пытаются прорваться на фронте и наращивают производство крылатых ракет

С ситуацией в Украине за 12 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 870: россияне давят вблизи Торецка, а в Европе планируют производить крылатые ракеты