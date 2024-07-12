Война – день 870: россияне давят вблизи Торецка, а в Европе планируют производить крылатые ракеты

Оперативно о главном в сутки

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Торецком направлении, при этом с не меньшей силой давят и на других участках фронта. Но бойцов РФ встречает не только достойный отпор ВСУ, ведь секретные данные пилотов, ударивших по "Охматдету", слил ГУР российский пилот. Между тем, Украина продолжает получать мощную поддержку от партнеров, которые из-за войны в Украине заметили пробел в производстве крылатых ракет и планируют его закрыть.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Угроза ударных беспилотников – Кировоградская, Черкасская, Сумская и Николаевская область.

00:00 С юга Украины заходят группы "шахедов". Ночью могут возникнуть тревоги в разных районах страны.

С ситуацией в Украине за 9 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 867: захватчики продвигаются в двух областях, а Украина отходит от мощного обстрела

О новостях и событиях 10 июля мы рассказывали здесь:Война — день 868: россияне продолжают воздушный террор и пытаются прорваться под Купянском

О происходящем 11 июля читайте по ссылке: Война — день 869: кафиры пытаются прорваться на фронте и наращивают производство крылатых ракет