Война — день 869: оккупанты пытаются прорваться на фронте и наращивают производство крылатых ракет

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупационные войска продолжают активно пытаться пробить оборону Украины на нескольких направлениях, однако не достигают существенных успехов и несут большие потери в технике и живой силе. При этом хоть линия фронта остается относительно статической, однако там ежесуточно происходит около сотни боевых столкновений. На фоне этого россияне продолжают проводить воздушный террор и обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Для этого они наращивают производство крылатых ракет, в которых, несмотря на санкции, продолжают находить западные комплектующие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В декларации НАТО назвали вступление Украины в Альянс "необратимым".

00:00 В районе Шостки (Сумская область) слышали взрыв. Предварительно в этом районе упала ракета "Искандер"

С ситуацией в Украине за 8 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 866: ВСУ имеют успехи под Харьковом, а россияне наступают на Донетчине

О новостях и событиях 9 июля мы рассказывали здесь: Война — день 867: захватчики продвигаются в двух областях, а Украина отходит от мощного обстрела

О том, что происходило, 10 июля читайте по ссылке: Война — день 868: россияне продолжают воздушный террор и пытаются прорваться под Купянском