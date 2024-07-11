Війна — день 869: окупанти намагаються прорватися на фронті та нарощують виробництво крилатих ракет

Оперативно про головне за добу

Російські окупаційні війська продовжують активно намагатися пробити оборону України на кількох напрямках, проте не досягають суттєвих успіхів і зазнають великих втрат у техніці та живій силі. При цьому хоч лінія фронту залишається відносно статичною, проте щодобово відбувається близько сотні бойових зіткнень. На тлі цього росіяни продовжують проводити повітряний терор та обстрілюють об’єкти енергетичної інфраструктури. Для цього вони нарощують виробництво крилатих ракет, у яких, попри санкції, продовжують знаходити західні комплектуючі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У районі Шостки (Сумська область) чули вибух. Попередньо у цьому районі впала ракета "Іскандер"

З ситуацією в Україні за 8 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 866: ЗСУ мають успіхи під Харковом, а росіяни наступають на Донеччині

Про новини та події 9 липня ми розповідали тут: Війна — день 867: загарбники просуваються у двох областях, а Україна відходить від потужного обстрілу

Про те, що відбувалося, 10 липня читайте на засланні: Війна — день 868: росіяни продовжують повітряний терор і намагаються прорватися під Куп’янськом