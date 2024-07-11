Рішення тільки за Києвом: у Швеції заявили про готовність до постачань Gripen

Україна все ще зацікавлена отримати від Швеції Gripen

Швеція все ще готова надати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, у яких Київ був дуже зацікавлений. Процес передачі шведських винищувачів призупинили через те, що планувалося дати Україні можливість отримати більше F-16.

Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом в інтерв'ю "Голосу Америки". За його словами, Україна сама прийняла рішення зробити акцент на отриманні американських літаків.

"Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато", — сказав він.

Шведський міністр додав, що мова йде про систематичне впровадження типу літака, а не просто про передачу. Підготувати пілотів та надати літаки – лише верхівка айсберга.

"Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно. Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції. Оскільки ми не могли продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надходження F-16, ми вирішили надати Україні інші можливості, які має Швеція, і ми передали Україні системи спостереження ASC 890", — наголосив Біллстрьом.

Також він запевнив, що Швеція відкрита до постачань Gripen у майбутньому. Зараз вона допомагає Україні іншими шляхами.

"Так. Це просто практичне питання. Знаєте, системи повітряних винищувачів дуже складні, і F-16 знаходяться у більшій кількості партнерів у НАТО, ніж винищувачі Gripen. Я б сказав, що F-16, який зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечить вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", – резюмував він.

Зауважимо, не так давно у Швеції змінили думку щодо відправки Україні винищувачів Gripen. Країна призупиняє хід цих планів, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. При цьому ще минулого року Україна почала переговори зі Швецією про можливість отримання Gripen.

Проте ситуація змінилася під час візиту президента України Володимира Зеленського до Швеції. Під час пресконференції у Стокгольмі президент заявив, що попри те, що терміни передачі літаків Gripen Україні, як і раніше, невідомі, пілоти все ж таки повинні почати навчання на них. Це потрібно для того, щоб не гаяти часу і до моменту передачі літаків вже були готові професіонали.