Решение только за Киевом: в Швеции заявили о готовности к поставкам Gripen

Украина все еще заинтересована получить от Швеции Gripen

Швеция все еще готова предоставить Украине истребители JAS 39 Gripen, в которых Киев был очень заинтересован. Процесс передачи шведских истребителей приостановили из-за того, что планировалось дать Украине возможность получить больше F-16.

Об этом сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем в интервью "Голосу Америки". По его словам, Украина сама приняла решение сделать акцент на получении американских самолетов.

"Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, больше стран имеют F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много", — сказал он.

Шведский министр добавил, что речь идет о систематическом внедрении типа самолета, а не просто о передаче. Подготовить пилотов и предоставить самолеты – только верхушка айсберга.

"Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно. Но это не значит, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же это дело Украины, а не правительства Швеции. Поскольку мы не могли продолжать работу с истребителями Gripen из-за поступления F-16, мы решили предоставить Украине другие возможности, которые имеет Швеция, и мы передали Украине системы наблюдения ASC 890", — подчеркнул Биллстрем.

Также он заверил, что Швеция открыта для поставок Gripen в будущем. Сейчас она помогает Украине другими способами.

"Да. Это просто практический вопрос. Знаете, системы воздушных истребителей очень сложны, и F-16 находятся в большем количестве партнеров в НАТО, чем истребители Gripen. Я бы сказал, что F-16, который сейчас внедряется в украинские ВВС, обеспечит вам большие и важные возможности. Когда это будет реализовано, тогда мы сможем начать говорить о воздушных истребителях Gripen. И у Швеции, и у шведского правительства нет никаких ограничений на эти дискуссии после внедрения F-16. Но это решение приняло украинское правительство, а не шведское", – резюмировал он.

Заметим, недавно в Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей Gripen. Страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести истребители F-16 в действие. При этом еще в прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen.

Однако ситуация изменилась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию. Во время пресс-конференции в Стокгольме президент заявил, что несмотря на то, что сроки передачи самолетов Gripen Украине по-прежнему неизвестны, пилоты все же должны начать обучение на них. Это нужно для того, чтобы не тратить попусту время и к моменту передачи самолетов уже были готовы профессионалы.