"На втором месте": Украина не отказалась от планов получить от Швеции самолеты Gripen

Воздушные силы не отказываются от получения самолетов Gripen от Швеции – они на втором месте в списке желаний

Украина не отказалась от планов получить от Швеции истребители JAS 39 Gripen, несмотря на то, что приоритетными сейчас остаются американские самолеты F-16. Получение Gripen, почти ни в чем не уступающих американским истребителям, находится сейчас на втором месте.

Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов в интервью Радио Свобода. Он заверил, что всю необходимую инфраструктуру для этого самолета Украина имеет.

"Мы сейчас работаем над F-16, перестраиваем инфраструктуру под него… На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них есть уже подходящая", – сказал он.

Голубцов отметил, что F-16 Украине предложили значительно раньше Gripen; именно это обусловило приоритетность. Однако интерес в получении Gripen не исчез: эти самолеты неприхотливы, могут взлетать даже с обычной автомобильной дороги и совместимы со всей линейкой западного авиационного вооружения.

"Все, что можно использовать на F-16, можно использовать и на Gripen. Поэтому мы, конечно, на всех площадках говорим о том, что мы заинтересованы в получении", – резюмировал он.

Отметим, недавно в Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей Gripen. Страна приостанавливает ход этих планов, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16. При этом еще в прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения Gripen.

Однако ситуация изменилась во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию. Во время пресс-конференции в Стокгольме президент заявил, что несмотря на то, что сроки передачи самолетов Gripen Украине по-прежнему неизвестны, пилоты все же должны начать обучение на них. Это нужно для того, чтобы не тратить попусту время и к моменту передачи самолетов уже были готовы профессионалы.