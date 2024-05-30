Передача F-16 Украине: Лавров выдвинул претензии НАТО и напомнил о "ядерке"

Он успокаивает россиян, что самолеты якобы не изменят ситуацию на поле боя

Передача Украине истребителей F-16 крайне беспокоит Россию и она пытается запугивать Запад. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор будет рассматривать передачу Украине F-16 "как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере".

Об этом он сказал в интервью росСМИ. Лавров не забыл добавить, что F-16 якобы "будут уничтожаться так же, как и другое вооружение ВСУ". По его словам, их появление якобы никак не изменит ситуацию на поле боя.

"Истребители F-16 долгое время являлись основным средством доставки в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО. Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что в Украине США и НАТО готовы буквально на все", — нагнетает Лавров.

Напомним, Бельгия планирует передать Украине 30 истребителей F-16. Первые поставки самолетов ожидаются уже в текущем году. Кроме того, Швеция передаст самолет радиолокационной разведки и управления типа ASC 890. ASC 890 – это высокотехнологичная бортовая система наблюдения и контроля.

Таким образом, общее количество самолетов, которые Украина должна получить, начиная с этого лета, возросло. Теперь ожидается, что ВСУ получат от 85 до 95 F-16.

Из них:

Бельгия — 30;

Нидерланды — 24;

Дания — 19;

Норвегия — 12, еще 10 единиц могут быть разобраны на запчасти.

Как сообщал "Телеграф", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что авиация сейчас имеет решающее значение, и нашей стране необходимо как минимум 60 западных истребителей для прикрытия линии фронта, которая расширилась еще на 70 километров с начала наступления РФ в Харьковской области. Оптимальное количество необходимых истребителей — 100-120 бортов.