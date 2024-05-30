Передача F-16 Україні: Лавров висунув претензії НАТО і нагадав про "ядерку"

Він заспокоює росіян, що літаки нібито не змінять ситуацію на полі бою

Передача Україні винищувачів F-16 вкрай непокоїть Росію й вона намагається залякувати Захід. Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що страна-агресорка розглядатиме передачу Україні F-16 "навмисний сигнал НАТО в ядерній сфері".

Про це він сказав в інтерв’ю РосЗМІ. Лавров не забув додати, що F-16 нібито "знищуватимуться так само, як і інше озброєння ЗСУ". За його словами, їхня поява нібито ніяк не змінить ситуацію на полі бою.

"Винищувачі F-16 тривалий час були основним засобом доставки в рамках так званих спільних ядерних місій НАТО. Тому не можемо не розглядати постачання даних систем київському режиму як навмисну сигнальну дію НАТО в ядерній сфері. Нам намагаються дати зрозуміти, що в Україні США та НАТО готові буквально на все", — нагнітає Лавров.

Нагадаємо, Бельгія планує передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші поставки літаків очікуються вже цього року. Крім того, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та керування типу ASC 890. ASC 890 – це високотехнологічна бортова система спостереження та контролю.

Таким чином, загальна кількість літаків, які Україна має одержати, починаючи з цього літа, зросла. Тепер очікується, що ЗСУ отримають від 85 до 95 F-16.

З них:

Бельгія — 30;

Нідерланди — 24;

Данія — 19;

Норвегія – 12, ще 10 одиниць можуть бути розібрані на запчастини.

Як повідомляв "Телеграф", радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що авіація зараз має вирішальне значення, і нашій країні необхідно щонайменше 60 західних винищувачів для прикриття лінії фронту, яка розширилася ще на 70 кілометрів від початку наступу РФ у Харківській області. Оптимальна кількість необхідних винищувачів – 100-120 бортів.