Чим шведські літаки допоможуть американським F-16 в небі України: є кілька важливих фактів

На вигляд ACS-890 дуже відрізняються від російських й американських летючих радарів

Надання Україні шведського летючого радара — велика і важлива новина, оскільки такі літаки значно посилять повітряні сили ЗСУ після отримання винищувачів F-16.

У пресрелізі міноборони Швеції не вказали кількість наданих літаків, але, за повідомленням кількох джерел, ЗСУ отримали дві одиниці ACS-890. Про це повідомив кореспондент BBC Павло Аксьонов. Він розповів, як ці літаки допоможуть Україні.

За словами кореспондента, летючий радар на великій висоті контролює повітряний простір на більшу дальність, ніж наземні радіолокаційні станції (РЛС), обмежені горизонтом. Зараз ЗСУ не мають таких літаків.

"Росія ж має і застосовує літаки далекого радіолокаційного виявлення — застарілі А-50 та сучасніші А-50У. У довіднику Military Balance за 2022 рік вказано, що перед початком вторгнення Росія мала три застарілі A-50 та шість А-50У", — йдеться у матеріалі.

Варто нагадати, що два російські А-50У збили на початку 2024 року. Хоча можливості російських повітряно-космічних сил після цього скоротилися, але наявність таких систем дуже ускладнює роботу української авіації — вони контролюють повітряний простір та управляють діями російських винищувачів.

Шведські літаки ACS-890 (їх також називають у різних джерелах Saab 340B AEW-300 чи S 100D Argus) – теж літаки раннього радіолокаційного виявлення. При цьому, як пише Globalsecurity.org, радар для цієї системи розробили на початку 1990-х років і відтоді регулярно оновлювали, тобто це — сучасні системи.

"На вигляд ACS-890 дуже відрізняються від російських й американських летючих радарів. По-перше, вони використовують невеликий турбогвинтовий літак Saab 340. Російські A50 виготовлені на базі важкого транспортника Іл-76, а американські E-3 Sentry — на основі Boeing 727", — пише кореспондент.

За його словами, це потенційно обмежує обсяг обладнання, яке можна встановити на такий літак. Що, своєю чергою, звужує його можливості з отримання й обробки інформації.

Втім це не дуже скорочує час його перебування в повітрі — ACS-890 може баражувати протягом п'яти годин. Це — більше, ніж російський літак, але менше ніж американський.

Ще одна відмінність — замість фазованої антени, що лежить в обтічнику, радар Erieye шведського літака розміщений всередині прямокутного корпусу, жорстко закріпленого над фюзеляжем.

Ця особливість дещо звужує огляд, але дозволяє використовувати антену більшого розміру, що позитивно позначається на дальності та якості отриманої інформації.

За даними виробника, Erieye може виявляти повітряні цілі на відстані до 450 кілометрів. Це досить умовний показник, оскільки дальність виявлення залежить від характеристик об'єкта – великий бомбардувальник видно на більшій відстані, винищувач – на меншій, а літаки, сконструйовані за допомогою технології "стелс" – ще ближче.

Однак вважають, що дальність виявлення звичайного винищувача на середній висоті радаром E-3 Sentry становить приблизно 400 кілометрів. Дальність виявлення об'єктів на поверхні моря становить 350 кілометрів, причому він здатен помічати ціль розміром з водний мотоцикл.

Ще однією перевагою шведського літака є потенційна можливість інтегрувати його в систему обміну інформацією Link 16, яку використовують багато західних повітряних і наземних систем.

F-16, які Україна, ймовірно, отримає до кінця 2024 року, також можуть підключатися до такої системи та отримувати інформацію від радара, що значно покращить їхні бойові можливості.

Нагадаємо, Швеція узгодила шістнадцятий пакет військової допомоги Україні. Він став рекордним — на понад 13 мільярдів шведських крон. Це понад 49 млрд в гривневому еквіваленті. В цій допомозі буде важливе доповнення — літак радіолокаційної розвідки та управління типу ASC 890. ASC 890 — це високотехнологічна бортова система спостереження та контролю. Зазначається, що "ASC 890 надасть Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм". Окрім літака ASC 890 Швеція відправить всі свої бронетранспортери Pbv 302, робота-винищувача Rb 99 (AMRAAM), артилерійські боєприпаси 155 мм тощо.

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