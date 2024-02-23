Збили на відстані 220 км від лінії фронту: де впав російський літак А-50 (карта)

ЗСУ та ГУР вполювали нову "пташечку"

У п’ятницю, 23 лютого, Повітряні сили України та ГУР збили російській літак А-50У. Припускають, що запуск ракет здійснювали з Маріуполя.

Джерела "Телеграфа" уточнюють, що збитий літак впав між Єйськом та Краснодаром. Він під час повітряних тривог зазвичай виступає коригувальником вогню.

Зазначимо, що збито не старий А-50, а новітній літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У. Його вартість складає $350 млн.

Цю інформацію вже підтвердило Головне управління розвідки.

Трудова Вірменія на мапі

Збитий літак вплав у хуторі Трудова Вірменія у Краснодарському краї.

Відстань до Маріуполя

Відмітимо, що відстань від Маріуполя до "місця приземлення" становить 140,7 км.

Відстань до фронту

А відстань до лінії фронту на Донецькій області сягає позначки у 220 км.

Збиття російського А-50У підтвердив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Зауважимо, що ЗСУ вже збивали літак А-50 14 січня 2024 року разом з бортом Іл-22.

Також відомо, що ці літаки є "очима" Повітряно-космічних сил Міноборони РФ, тому російський диктатор декілька днів назад подарував їм ікону "Спаса Нерукотворного".

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розповіли про ситуацію під Авдіївкою.