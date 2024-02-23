Доб’є до Москви і не тільки — Топ-5 переваг німецького TAURUS і куди тепер можливо дістане "довга рука" ЗСУ (мапа)

Отримавши цю ракету ЗСУ зможуть дістати до столиці РФ

Вже цього року Україна нарешті може отримати давно обіцяну ракету збільшеної дальності TAURUS. Німецький парламент Бундестаг, 382 голосами "за" рекомендував їх передачу нашій країні, щоправда, з одним нюансом — передані будуть якісь далекобійні системи озброєння, серед яких може виявитися і така потрібна Україні ракета. Проте остаточне рішення залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Хоча саме рішення про передачу почали обговорювати ще 2023-го року, саме рішення було ухвалено із серйозною затримкою. Проте, дана ракета здатна серйозно допомогти ЗСУ у протистоянні російським окупантам, оскільки має низку переваг.

До основних переваг TAURUS можна віднести її високу точність, універсальність, масовість, високу дальність, універсальний та потужний руйнівний вплив.

Відразу три системи наведення

Висока точність ракета TAURUS забезпечується наявністю в ній відразу трьох систем наведення, що дублюють один одного і тому забезпечують високу точність:

GPS — наведення здійснюється за допомогою супутника;

інерційна — визначення розташування ракети здійснюється за допомогою приладів, що вимірюють її швидкість і напрямок руху;

IBN — система, заснована на завантажених на згадку ракети фото об’єктів на її маршруті, суть якої полягає в тому, що по них електронний "мозок" ракети розуміє, чи правильно вона летить і робить коригування польоту.

Нарешті, на останній ділянці польоту набуває чинності інфрачервона головка самонаведення ракети, яка наводиться на ціль автономно.

Таке багаторазове дублювання системи наведення робить ракету незалежною від спроб радіопридушення, якій та ж інерційна система ніяк не піддається, тобто як мінімум одна із систем прицілювання TAURUS працюватиме завжди.

Запускати можна з літака, корабля і навіть вантажівки

Другою важливою перевагою TAURUS є універсальність пуску – хоча раніше її створювали під запуск із літаків, подібних до яких у України немає, пізніше було розроблено універсальний варіант — TAURUS CL. Його основою став транспортно-пусковий контейнер, який можна встановити на кораблі або наземному транспорті, навіть вантажівці, і запустити ракету без жодних збитків для дальності і точності польоту.

Таким чином, Україна може впевнено використовувати ракету і без отримання авіації від союзників для пуску TAURUS. До речі, F-16 не пристосований під запуск німецької ракети.

600 ракет тільки у Німеччині

Важливою перевагою TAURUS для України буде її достатня масовість – так, тільки на озброєнні Німеччини є щонайменше 600 ракет, ще понад 40 свого часу отримала Іспанія. При цьому виробництво нової ракети також не надто дороге – близько 1 млн дол, тобто можна розраховувати на отримання десятків, а може й 100-200 ракет, чиє виробництво для Німеччини не виявиться надто дорогим.

Дістане до Москви

Мабуть, найприємнішою для українців перевагою TAURUS є його дальність – не менше ніж 500 км. Що це означає на практиці? Що при запуску ракети з району українсько-російського кордону ракета може дістати до Москви, чи принаймні впевнено вразить Підмосков’я.

Таким чином TAURUS стане найбільш далекобійною ракетною зброєю з наявного сьогодні на озброєнні ЗСУ. Так, на сьогоднішній день Україна має такі ракети:

Storm Shadow — дальність 250 км;

протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" — дальність 280 км;

ATACMS – дальність 300 км;

удосконалений наземний варіант ракети "Нептун" — дальність до 400 км.

Куди тепер дістануть ракети ЗСУ

TAURUS з його дальністю в 500 км стане найдальнобійнішою ракетою на озброєнні ЗСУ.

Проти техніки, людей та укріплень – боєголовка ракети

При загальній вазі в боєготовому стані в 1360 кг TAURUS має потужну руйнівну дію, адже вага його бойової частини становить близько 500 кг, причому вона може мати різні варіанти, що залежать від конкретного завдання.

Так, базовим варіантом БЧ TAURUS є бетонобійна тандемна, тобто призначена для пробиття бетону в будівлі та вибуху вже всередині його, тим самим об’єкту наноситься максимальна шкода. Але також є варіанти:

осколкових та кумулятивних суббоєприпасів – вибух відбувається у повітрі і на голови ворогові сиплеться смертоносний град з уламків та готових шматків шрапнелі, а також снарядів для пробиття бронетехніки;

бойових елементів, що самоприцілюються — унікальні міні-бомби вагою 12 кг, які спускаються вниз на парашутах вишукуючи ціль, а після цього б’ють зверху, призначені для ураження бронетехніки;

мікрохвильова бойова частина – викликає електромагнітний імпульс, що виводить із ладу всю електроніку ворога, його системи управління та зв’язку.

Однією з причин позитивного для України вирішення питання про передачу TAURUS стала смерть російського опозиціонера Олексія Навального.