Дрон влучив у багатоповерхівку. Усі подробиці атаки на Україну (фото)
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На місці удару спалахнула пожежа
У ніч на 26 листопада Росія завдала удару по кількох містах України. У Харкові зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Вибухи також лунали у Запоріжжі та Києві.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, на ранок відомо щонайменше про трьох постраждалих. Згодом мер повідомив, що внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула.
"У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у Харкові є влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці удару виникла пожежа. Вибухи в Харкові пролунали зранку. Наслідки атаки уточнюються.
Також під атакою було Запоріжжя, де зранку пролунало кілька потужних вибухів. Про наслідки обстрілу на місто ще не повідомлялось.
Наслідки атаки на Київ
Гучно вночі було й в Києві. За словами мера Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки ворога постраждали 7 людей.
"Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що 4 людей евакуювали, серед них — 2 дітей. Ворог атакував Деснянський район столиці. За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях. За іншою адресою — горіли нежитлові споруди. Є руйнування.
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