На місці удару спалахнула пожежа

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У ніч на 26 листопада Росія завдала удару по кількох містах України. У Харкові зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Вибухи також лунали у Запоріжжі та Києві.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, на ранок відомо щонайменше про трьох постраждалих. Згодом мер повідомив, що внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула.

"У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Наслідкки атаки на Харків

Окрім цього, у Харкові є влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці удару виникла пожежа. Вибухи в Харкові пролунали зранку. Наслідки атаки уточнюються.

Наслідкки атаки на Харків

Наслідки атаки в Харкові

Наслідки атаки в Харкові

Також під атакою було Запоріжжя, де зранку пролунало кілька потужних вибухів. Про наслідки обстрілу на місто ще не повідомлялось.

Наслідки атаки на Київ

Гучно вночі було й в Києві. За словами мера Віталія Кличка, внаслідок нічної атаки ворога постраждали 7 людей.

"Медики госпіталізували трьох поранених. Двоє з них перебувають у тяжкому стані", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що 4 людей евакуювали, серед них — 2 дітей. Ворог атакував Деснянський район столиці. За однією з адрес унаслідок влучання виникли пожежі та сталися руйнування в нежитлових будівлях. За іншою адресою — горіли нежитлові споруди. Є руйнування.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Атака на Київ 26 листопада. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що нещодавно Україна вперше в історії збила реактивний безпілотник типу "Герань" за допомогою лазерної системи протиповітряної оборони. Про бойове застосування установки Blysk від української компанії Carmine Sky повідомив радник президента України з питань оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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