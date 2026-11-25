Наслідки атаки дронів на Київ та нова допомога Україні. Хронологія війни – день 1736
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25 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі середа, 25 листопада. Росіяни продовжують тероризувати українські міста. Під ударами вкотре опиняється енергетична інфраструктура, як наслідок у більшості регіонів діють графіки відключень світла. Тим часом на фронті росіяни посилюють тиск, адже за минулу добу кількість боєзіткнень зросла до 184
Як проходить 1736-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Шевченківському районі Києва через влучання уламків у житлову 16-поверхівку двоє постраждалих, — Кличко.
Україна очікує від США нових пропозицій щодо переговорів, — Зеленський.
Ще заяви президента:
- Україна не отримала ліцензій на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3, через що затримується запуск виробництва в Німеччині;
- пакет ракет AIM для винищувачів F-16 та систем NASAMS уже підписали.
З ситуацією в Україні 24 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію щодо зустрічі з Путіним. Хронологія війни – день 1735
Про новини та події 23 листопада "Телеграф" розповідав тут: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а Росія готує новий обстріл. Хронологія війни – день 1734
Те, що відбувається 22 листопада, дізнайтесь у трансляції: Зеленський озвучив тактику росіян, "Шахед" вдарив у дитсадок у Харкові. Хронологія війни – день 1733