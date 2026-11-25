25 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі середа, 25 листопада. Росіяни продовжують тероризувати українські міста. Під ударами вкотре опиняється енергетична інфраструктура, як наслідок у більшості регіонів діють графіки відключень світла. Тим часом на фронті росіяни посилюють тиск, адже за минулу добу кількість боєзіткнень зросла до 184

Як проходить 1736-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Шевченківському районі Києва через влучання уламків у житлову 16-поверхівку двоє постраждалих, — Кличко.

Україна очікує від США нових пропозицій щодо переговорів, — Зеленський.

Ще заяви президента:

Україна не отримала ліцензій на виробництво ракет PAC-2 і PAC-3, через що затримується запуск виробництва в Німеччині;

пакет ракет AIM для винищувачів F-16 та систем NASAMS уже підписали.

З ситуацією в Україні 24 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію щодо зустрічі з Путіним. Хронологія війни – день 1735

Про новини та події 23 листопада "Телеграф" розповідав тут: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а Росія готує новий обстріл. Хронологія війни – день 1734

Те, що відбувається 22 листопада, дізнайтесь у трансляції: Зеленський озвучив тактику росіян, "Шахед" вдарив у дитсадок у Харкові. Хронологія війни – день 1733