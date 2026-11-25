25 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре среда, 25 ноября. Россияне продолжают терроризировать украинские города. Под ударами еще раз оказывается энергетическая инфраструктура, как следствие в большинстве регионов действуют графики отключений света. Тем временем на фронте россияне усиливают давление, ведь за минувшие сутки количество боестолкновений возросло до 184

Как проходит 1736-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Шевченковском районе Киева из-за попадания обломков в жилую 16-этажку двое пострадавших, — Кличко.

Украина ожидает от США новых предложений по переговорам, — Зеленский.

Еще заявления президента:

Украина не получила лицензии на производство ракет PAC-2 и PAC-3, из-за чего задерживается запуск производства в Германии;

пакет ракет AIM для истребителей F-16 и NASAMS уже подписали.

С ситуацией в Украине 24 ноября можно ознакомиться в этом материале: Зеленский ответил Лукашенко на предложение о встрече с Путиным. Хронология войны – день 1735

О новостях и событиях 23 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: В Запорожье выросло количество пострадавших, а Россия готовит новый обстрел. Хронология войны – день 1734

Происходящее 22 ноября узнайте в трансляции: Зеленский озвучил тактику россиян, "Шахед" ударил по детсаду в Харькове. Хронология войны – день 1733