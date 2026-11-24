24 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре вторник, 24 ноября. Российские войска не прекращают атаки на украинскую энергетику и готовят новый ракетный обстрел. Враг меняет тактику ударов и теперь прицельно бьет по одному региону. Тем временем на фронте ситуация остается напряженной, хотя количество боев за минувшие сутки сократилось до 123.

Как проходит 1735-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Польша активировала системы ПВО из-за атаки РФ на украинские регионы у границы, – оперативное командование ВС РП. Мониторы сообщали, что на территорию страны залетел "Шахед" и направляется к Хелму.

Хелм на карте

Зеленский ввел санкции против 27 человек и 11 компаний, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях Украины.

Среди них, в частности, так называемые депутаты незаконно созданных оккупационными властями городских советов Керчи и Алушты, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и помощник министра по чрезвычайным ситуациям России Юрий Мезинов.

Также под санкции попали незаконно созданные оккупационными властями управления Ростехнадзора в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях и Крыму.

Германия предоставила Украине €11,5 млрд военной помощи в 2026 году — больше всего среди всех партнеров. В Берлине министр обороны Украины Евгений Хмара встретился с немецким коллегой Борисом Писториусом. Обе страны уже работают над шестью проектами по совместному производству вооружения общей стоимостью свыше €1 млрд.

Ситуацией в Украине 23 ноября можно ознакомиться в этом материале: В Запорожье выросло количество пострадавших, а Россия готовит новый обстрел. Хронология войны – день 1734

О новостях и событиях 22 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский озвучил тактику россиян, "Шахед" ударил в детсад в Харькове. Хронология войны – день 1733

Происходящее 21 ноября узнайте в трансляции: Взрыв в Калининградской области и новая тактика россиян на фронте. Хронология войны – день 1732