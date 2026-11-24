Польща приготувалась збивати "Шахеди". Хронологія війни – день 1735
- Автор
-
- Дата публікації
-
24 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі вівторок, 24 листопада. Російські війська не припиняють атаки на українську енергетику та готують новий ракетний обстріл. Ворог змінює тактику ударів і тепер прицільно бʼє по одному регіону. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою, хоча кількість боїв за минулу добу скоротилась до 123.
Як проходить 1735-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Польща активувала системи ППО через атаку РФ на українські регіони біля кордону, – оперативне командування ЗС РП. Монітори повідомляли, що на територію країни залетів "Шахед" і прямує до Хелма.
Зеленський запровадив санкції проти 27 людей та 11 компаній, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України.
Серед них, зокрема, так звані депутати незаконно створених окупаційною владою міських рад Керчі й Алушти, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв та помічник міністра з надзвичайних ситуацій Росії Юрій Мезінов.
Також під санкції потрапили незаконно створені окупаційною владою управління Ростехнагляду в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях і Криму.
Німеччина надала Україні €11,5 млрд військової допомоги у 2026 році — найбільше серед усіх партнерів. У Берліні міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Обидві країни вже працюють над шістьма проєктами зі спільного виробництва озброєння загальною вартістю понад €1 млрд.
З ситуацією в Україні 23 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а Росія готує новий обстріл. Хронологія війни – день 1734
Про новини та події 22 листопада "Телеграф" розповідав тут: Зеленський озвучив тактику росіян, "Шахед" вдарив у дитсадок у Харкові. Хронологія війни – день 1733
Те, що відбувається 21 листопада, дізнайтесь у трансляції: Вибух у Калінінградській області та нова тактика росіян на фронті. Хронологія війни – день 1732