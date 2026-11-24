24 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі вівторок, 24 листопада. Російські війська не припиняють атаки на українську енергетику та готують новий ракетний обстріл. Ворог змінює тактику ударів і тепер прицільно бʼє по одному регіону. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою, хоча кількість боїв за минулу добу скоротилась до 123.

Як проходить 1735-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Польща активувала системи ППО через атаку РФ на українські регіони біля кордону, – оперативне командування ЗС РП. Монітори повідомляли, що на територію країни залетів "Шахед" і прямує до Хелма.

Хелм на карті

Зеленський запровадив санкції проти 27 людей та 11 компаній, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Серед них, зокрема, так звані депутати незаконно створених окупаційною владою міських рад Керчі й Алушти, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв та помічник міністра з надзвичайних ситуацій Росії Юрій Мезінов.

Також під санкції потрапили незаконно створені окупаційною владою управління Ростехнагляду в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Херсонській областях і Криму.

Німеччина надала Україні €11,5 млрд військової допомоги у 2026 році — найбільше серед усіх партнерів. У Берліні міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Обидві країни вже працюють над шістьма проєктами зі спільного виробництва озброєння загальною вартістю понад €1 млрд.

З ситуацією в Україні 23 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а Росія готує новий обстріл. Хронологія війни – день 1734

Про новини та події 22 листопада "Телеграф" розповідав тут: Зеленський озвучив тактику росіян, "Шахед" вдарив у дитсадок у Харкові. Хронологія війни – день 1733

Те, що відбувається 21 листопада, дізнайтесь у трансляції: Вибух у Калінінградській області та нова тактика росіян на фронті. Хронологія війни – день 1732