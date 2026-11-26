Росіяни атакують Київ, є постраждалі. Хронологія війни – день 1737
- Автор
-
- Дата публікації
-
26 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі четвер, 26 листопада. Ворог продовжує атакувати українські міста. Під ударами опиняється не тільки енергетика, а й цивільна інфраструктура. За даними моніторів, окупанти спорядили близько 40 ракет для обстрілів у найближчі дні.
Як проходить 1737-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У Деснянському районі Києва є влучання в торгівельний центр. Відомо про трьох постраждалих, двох із них медики госпіталізували. Один поранений — у тяжкому стані. Атака балістики на столицю триває, повідомив мер Віталій Кличко.
США схвалили можливий продаж Україні обладнання для обслуговування F-16 на $621,9 млн. Закупівлю профінансують Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Пакет включає лабораторне обладнання, транспортну підтримку та комплектуючі для винищувачів.
У Запоріжжі внаслідок комбінованого удару РФ постраждали семеро людей, серед них дитина, повідомляє ДСНС. Частково зруйновані вісім приватних будинків, пошкоджені 15 автомобілів. Також горіли господарська споруда й автомобіль.
З ситуацією в Україні 26 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія атакує Київ, а Кушнер вихваляє Путіна. Хронологія війни – день 1736
Про новини та події 25 листопада "Телеграф" розповідав тут: Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію щодо зустрічі з Путіним. Хронологія війни – день 1735
Те, що відбувається 24 листопада, дізнайтесь у трансляції: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а Росія готує новий обстріл. Хронологія війни – день 1734