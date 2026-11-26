26 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

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На календарі четвер, 26 листопада. Ворог продовжує атакувати українські міста. Під ударами опиняється не тільки енергетика, а й цивільна інфраструктура. За даними моніторів, окупанти спорядили близько 40 ракет для обстрілів у найближчі дні.

Як проходить 1737-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Деснянському районі Києва є влучання в торгівельний центр. Відомо про трьох постраждалих, двох із них медики госпіталізували. Один поранений — у тяжкому стані. Атака балістики на столицю триває, повідомив мер Віталій Кличко.

США схвалили можливий продаж Україні обладнання для обслуговування F-16 на $621,9 млн. Закупівлю профінансують Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Пакет включає лабораторне обладнання, транспортну підтримку та комплектуючі для винищувачів.

У Запоріжжі внаслідок комбінованого удару РФ постраждали семеро людей, серед них дитина, повідомляє ДСНС. Частково зруйновані вісім приватних будинків, пошкоджені 15 автомобілів. Також горіли господарська споруда й автомобіль.

З ситуацією в Україні 26 листопада можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росія атакує Київ, а Кушнер вихваляє Путіна. Хронологія війни – день 1736

Про новини та події 25 листопада "Телеграф" розповідав тут: Зеленський відповів Лукашенку на пропозицію щодо зустрічі з Путіним. Хронологія війни – день 1735

Те, що відбувається 24 листопада, дізнайтесь у трансляції: У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а Росія готує новий обстріл. Хронологія війни – день 1734