26 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

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На календаре четверг, 26 ноября. Враг продолжает атаковать украинские города. Под ударами оказывается не только энергетика, но и гражданская инфраструктура. По данным мониторов, оккупанты снарядили около 40 ракет для обстрелов в ближайшие дни.

Как проходит 1737-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Деснянском районе Киева есть попадание в торговый центр. Известно о трех пострадавших, двоих из них медики госпитализировали. Один раненый – в тяжелом состоянии. Атака баллистики на столицу продолжается, сообщил мэр Виталий Кличко.

США одобрили возможную продажу Украине оборудования для обслуживания F-16 на $621,9 млн. Закупку профинансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Пакет включает в себя лабораторное оборудование, транспортную поддержку и комплектующие для истребителей.

В Запорожье в результате комбинированного удара РФ пострадали семь человек, среди них ребенок, сообщает ГСЧС. Частично разрушены восемь частных домов, повреждены 15 автомобилей. Также горели хозяйственная постройка и автомобиль.

С ситуацией в Украине 26 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россия атакует Киев, а Кушнер восхваляет Путина. Хронология войны – день 1736

О новостях и событиях 25 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Зеленский ответил Лукашенко на предложение о встрече с Путиным. Хронология войны – день 1735

Происходящее 24 ноября узнайте в трансляции: В Запорожье выросло количество пострадавших, а Россия готовит новый обстрел. Хронология войны – день 1734