Вражеские удары повредили жилые дома, больницу, спортивный комплекс, торговые центры и предприятие

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ночь и утром 26 ноября Россия атаковала несколько городов Украины. В Харькове дрон попал в многоэтажку, где погибли два человека. В Киеве пострадали семь человек, трое из них госпитализированы. Также под ударом оказались Запорожье и Днепропетровская область.

Обновление: По данным ГСЧС, удар по Харькову Россия нанесла около 5 часов утра. Попадание зафиксировали в двух районах — в Новобаварском пылала квартира на 15 этаже 16-этажки. Погибли двое — мужчина и женщина, один человек получил острую реакцию на стресс.

Квартира выгорела в результате удара/ Фото: ГСЧС

В Холодногорском районе дрон попал в землю, однако повреждены здание больницы, спортивного заведения, дома. Два человека пострадали. Региональные СМИ сообщают — пострадал спорткомплекс "Локомотив".

Поврежденный спорткомплекс/Фото: "Мысль"

В Днепропетровской области россияне атаковали четыре района. В Никопольском обстреляли Никополь и Марганецкую общину, ранены. В Павлограде избивали по ТЦ и АЗС. В Кривом Роге также атаковали ТЦ. Произошел пожар в магазине и складском здании. После атаки в городе останавливалось движение электротранспорта. В Синельниковском районе ударили по агропредприятию.

Последствия удара в Днепропетровской области/Фото: ГСЧС

В Киеве пострадали семь человек — россияне ударили по Деснянскому району. Были разрушения и пожары в нежилых постройках. Пока их ликвидировали.

Россия ночью ударила по Киеву/ Фото: ГСЧС

Что известно о взрывах в Харькове

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, к утру известно по меньшей мере о трех пострадавших. Впоследствии мэр сообщил, что в результате попадания в многоэтажку один человек погиб.

"В Новобаварском районе горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях. Сейчас известно о трех пострадавших", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Харьков

Кроме этого, в Харькове попадание вражеского дрона по многоэтажке в Новобаварском районе. На месте удара возник пожар. Взрывы в Харькове раздались утром. Последствия атаки уточняются.

Последствия атаки на Харьков

Последствия атаки в Харькове

Последствия атаки в Харькове

Также под атакой находился Запорожье, где утром раздалось несколько мощных взрывов. О последствиях обстрела на город еще не сообщалось. Россияне гонят по городу не только дронами, но и КАБами и РСЗО. Работу ПВО также могли слышать и в других областях, в частности, в Одесской и Винницкой областях.

Последствия атаки на Киев

Громко ночью было и в Киеве. По словам мэра Виталия Кличко, в результате ночной атаки врага пострадали 7 человек.

"Медики госпитализировали троих раненых. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что 4 человека эвакуировали, среди них — 2 детей. Враг атаковал Деснянский район столицы. По одному из адресов в результате попадания возникли пожары и разрушения в нежилых зданиях. По другому адресу горели нежилые постройки. Есть разрушение.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Атака на Киев 26 ноября. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Напомним, что недавно Украина впервые в истории сбила реактивный беспилотник типа "Герань" с помощью лазерной системы противовоздушной обороны. О боевом применении установки Blysk от украинской компании Carmine Sky сообщил советник президента Украины по вопросам обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия наращивает выпуск ракет, но для Украины хорошая новость: за последние несколько месяцев Силы обороны поразили 16 российских установок. Их гораздо сложнее производить, чем ракеты.