Україна таки отримає Taurus? У Німеччині готуються проголосувати за секретну пропозицію

Передача ракет може відбутися зовсім скоро

Уряд Німеччини, ймовірно, таки має намір передати Україні далекобійні ракети Taurus. Голосування щодо нового пакету допомоги, до якого вони можуть увійти, збираються провести у Бундестазі вже цього тижня.

Про це повідомляє німецька газета Bild. За її даними, правляча коаліція "світлофор" підготувала секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння. Зазначається, що у новому проєкті пакету військової допомоги безпосередньо не згадуються ракети Taurus, проте в ньому йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора".

На думку журналістів ракети Taurus, якраз підходять під цей опис, оскільки вони можуть досягати цілей на відстані понад 500 кілометрів.

"Франція та Великобританія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp та Storm Shadow, проте вони вважаються не такими ефективними, як Taurus", — додають журналісти.

Для довідки: Taurus – це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей. "Телеграф" вже пояснював, що за характеристиками вона є конкурентом крилатої ракети Storm Shadow. Але діапазон Taurus дещо більший – ракета має дальність ураження понад 500 км. Докладніше про те, що вміє ця зброя, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального може підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити крилаті ракети Taurus в Україну.