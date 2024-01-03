Недосяжні Taurus. Чому Україна так прагне отримати ці ракети

Дискусія поновилася після обстрілів

Після останніх двох хвиль масованих ракетних обстрілів українських міст знову поновилися дискусії щодо необхідності надання Україні німецьких ракет Taurus. При чому цього разу про це заговорили самі німці, дискусію почали у Бундестазі. Але уряд Німеччини поки надсилати ці ракети не квапиться і знову засмутив відмовою. "Телеграф" пояснює, чому ці далекобійні ракети такі бажані для Києва:

Що уміє ця зброя

Taurus — це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей. "Телеграф" уже пояснював, що за характеристиками вона є конкурентом крилатої ракети Storm Shadow. Але діапазон Taurus дещо більший — ракета має дальність ураження понад 500 км.

Ракета підходить для ударів по півдню та Криму

Висока точність досягається завдяки наявності відразу трьох систем наведення — GPS, інерційна і система, заснована на завантажених на згадку ракети фото об’єктів на її маршруті, які дозволяють коригувати політ. Вага бойової частини 500 кг, тут використовується бетонобійна боєголовка MEPHISTO для ураження укріплених цілей або об’єктів інфраструктури.

Спочатку ракета призначалася для встановлення та пуску з літака, існує також варіант TAURUS CL (Container Launched) при якому пуск ракети можна здійснювати з наземної пускової установки на базі вантажного автомобіля або надводного корабля.

Taurus підходить для ураження тилових об’єктів армії РФ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, для ударів по Криму та півдню України.

Дискусії про "Тауруси"

Україна направила запит на надання "Таурусів" ще у травні 2023 року, однак Німеччина на цей крок досі не зважилася попри шалений тиск на уряд та те, що ракети-аналоги Україна вже отримала з Великобританії та Франції. Активне обговорення у німецьких ЗМІ почалося в середині літа, але причина вагань полягає у побоюваннях Берліна щодо використання ракети для ударів по території Росії. Крім того, у канцелярії глави уряду Німеччини побоюються, що Україна застосовуватиме ракети Taurus для ударів мостом через Керченську протоку, що призведе до загострення відносин між Берліном і Москвою.

Також у німецьких ЗМІ з'являлася інформація про те, що країна нібито працює над обмеженням дальності ракети Taurus. Була також інформація про те, що запаси Німеччини також дуже скромні і їх не вистачить для постачання Україні великої кількості цих ракет.

Але нещодавно Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist, що попросив у Заходу надати німецькі ракети Taurus для руйнування Кримського мосту та ізоляції півострова від Росії. А після обстрілу 2 січня, коли на Київ летіли 10 "Кинджалів", голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн знову закликала передати Україні Taurus. Адже так Україна ускладнить для РФ можливість поповнення запасів

"Слова "скільки це займе часу" — стануть лише фразою, якщо ми не продовжуватимемо підтримувати Україну з нашими європейськими партнерами та не надамо значно більшої підтримки. Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Україні потрібно негайно відправити ракети Taurus, щоб остаточно ускладнити для Росії можливість поповнення запасів", — зазначила Штрак-Ціммерманн.

Однак поки Німеччина свою позицію змінювати не готова, заявили в уряді країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у німецькому парламенті направили Шольцу лист із закликом про передачу потрібної зброї.