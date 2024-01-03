Недоступные Taurus. Почему Украина так стремится получить эти ракеты

Дискуссия возобновилась после обстрелов

После последних двух волн массированных ракетных обстрелов украинских городов снова возобновились дискуссии о необходимости предоставления Украине немецких ракет Taurus. При чем в этот раз об этом заговорили сами немцы, дискуссию начали в Бундестаге. Но правительство Германии пока присылать эти ракеты не торопится и снова огорчило отказом. "Телеграф" объясняет, почему эти дальнобойные ракеты так желательны для Киева:

Что умеет это оружие

Taurus – это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. "Телеграф" уже объяснял, что по характеристикам она является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow. Но диапазон Taurus несколько больше – ракета имеет дальность поражения более 500 км.

Ракета подходит для ударов по югу и Крыму.

Высокая точность достигается благодаря наличию сразу трех систем наведения – GPS, инерционная и система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте, позволяющих корректировать полет. Вес боевой части 500 кг, здесь используется бетонобойная боеголовка MEPHISTO для поражения укрепленных целей или объектов инфраструктуры.

Первоначально ракета предназначалась для установки и пуска с самолета, существует также вариант TAURUS CL (Container Launched), при котором пуск ракеты можно осуществлять с наземной пусковой установки на базе грузового автомобиля или надводного корабля.

Taurus подходит для поражения тыловых объектов армии РФ на временно оккупированных территориях. В частности, для ударов по Крыму и югу Украины.

Дискуссии о "Таурусах"

Украина направила запрос на предоставление "Таурусов" еще в мае 2023 года, однако Германия на этот шаг до сих пор не решилась на давление на правительство и то, что ракеты-аналоги Украина уже получила из Великобритании и Франции. Активное обсуждение в немецких СМИ началось в середине лета, но причина колебаний заключается в опасениях Берлина по поводу использования ракеты для ударов по территории России. Кроме того, в канцелярии главы правительства Германии опасаются, что Украина будет применять ракеты Taurus для ударов по мосту через Керченский пролив, что приведет к обострению отношений между Берлином и Москвой.

Также в немецких СМИ появлялась информация, что страна якобы работает над ограничением дальности ракеты Taurus. Была также информация, что запасы Германии также очень скромны и их не хватит для снабжения Украиной большого количества этих ракет.

Однако недавно Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. А после обстрела 2 января, когда на Киев летели 10 "Кинжалов", глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн снова призвала передать Украине Taurus. Ведь так Украина усложнит для РФ возможность пополнения запасов

"Слова "сколько это займет времени" — станут лишь фразой, если мы не будем поддерживать Украину с нашими европейскими партнерами и не предоставим значительно большей поддержки. Украине нужно больше боеприпасов, больше запчастей, и Украине нужно немедленно отправить ракеты Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов", – отметила Штрак-Циммерманн.

Однако, пока Германия свою позицию менять не готова, заявили в правительстве страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в немецком парламенте направили Шольцу письмо с призывом о передаче нужного оружия.