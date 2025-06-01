Хронологія війни – день 1194: росіяни тиснуть на фронті та атакують дронами

1 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів

На календарі неділя, 1 червня 2025 року, Україна досі в очікуванні конкретики від Росії щодо "меморандуму" та продовження переговорів, а росіяни почали тиснути ще на Запорізькому напрямку. Попри активізацію на багатьох ділянках фронту, Покровський напрямок залишається найгарячішим.

Як проходить 1194-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 червня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Уночі очікується до 300 ударних дронів над Україною, повідомляють монітори.

Про новини та події 29 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1191: росіяни атакують у Сумській області та готуються до більш масштабного наступу

Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1192: візит сенаторів США та секретний "меморандум" Росі

З ситуацією в Україні 31 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1193: складна ситуація з переговорами та евакуація Сумщини