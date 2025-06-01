Хронология войны – день 1194: россияне давят на фронте и атакуют дронами

1 июня "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов

На календаре воскресенье, 1 июня 2025 года, Украина до сих пор в ожидании конкретики от России по "меморандуму" и продолжению переговоров, а россияне начали давить еще на Запорожском направлении. Несмотря на активизацию на многих участках фронта, Покровское направление остается самым горячим.

Как проходит 1194-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Очень много "мопедов" в воздухе над Украиной в первый день лета: мониторинг уже насчитал более 100 единиц. Угроза почти для всех южных, восточных и центральных регионов Украины. В Брянской области тем временем автодорожный мост умудрился упасть прямо на пассажирский поезд: десятки россиян пострадали, несколько погибли, а российская пропаганда уже завывает о диверсии.

00:00 Ночью ожидается до 300 ударных дронов над Украиной, сообщают мониторы.

О новостях и событиях 29 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1191: россияне атакуют в Сумской области и готовятся к более масштабному наступлению

О том, что происходило 30 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1192: визит сенаторов США и секретный "меморандум" России

С ситуацией в Украине 31 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1193: сложная ситуация с переговорами и эвакуация Сумщины