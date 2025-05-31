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Хронология войны – день 1193: Россия морочит всем головы "меморандумом" и потерпает от дронов

Автор
Валерия Куценко
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Продолжается 1193 день полномасштабной войны России против Украины
Продолжается 1193 день полномасштабной войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

31 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов.

На календаре суббота, 31 мая 2025 года. Украина провожает последний день весны под звуки тревог и взрывов, и в ожидании конкретики от России по поводу "меморандума" и продолжения переговоров.

Как проходит 1193-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта на 31 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Российские беспилотники атакуют Украину со стороны Харьковской и Херсонской областей, в связи с чем в нескольких областях объявлена тревога.

Также неспокойно и в России — в Рыльске Курской области заявляют про пожары из-за атаки беспилотников.

Карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Сумской области России 31.05.2025
Карта, где идут бои в Сумской области России 31.05.2025
Карты боевых действий за Покровск от DeepState 31.05.2025
Карты боевых действий за Покровск от DeepState 31.05.2025

О новостях и событиях 28 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1190: Зеленский в Германии, а россияне продолжают штурм Украины

О том, что происходило 29 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1191: россияне атакуют в Сумской области и готовятся к более масштабному наступлению

С ситуацией в Украине 30 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1192: визит сенаторов США и секретный "меморандум" России