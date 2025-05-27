Хронология войны – день 1190: россияне продолжают штурмовать и запускают все больше "шахедов"

28 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1190 день захватчики продолжают обстрелы и давят на фронте

На календаре среда, 28 мая 2025 года, длится 1190-й день полномасштабной войны России против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной и никакие разговоры о "прекращении огня" не меняют того, что оккупанты ежедневно проводят около полторы сотни штурмов. Наиболее тяжелым направлением, как и прежде, остается Покровское, хотя постоянное давление россиян ощущается и в других местах.

Как проходит 1190-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 28 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 В Харькове слышали по меньшей мере четыре взрыва, однако по словам мэра Игоря Терехова, они прозвучали в пригородах. Тем временем над Украиной замечены более 30 БПЛА

00:00 В Змеевке (Херсонская область) местный 47-летний житель наступил на российскую противопехотную мину. Он потерял ступню и получил осколочные ранения ноги и руки. Сейчас он в больнице.

О том, что происходило 25 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1187: РФ отдала Украине 1000 пленных и нанесла масштабный удар

С ситуацией в Украине 26 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1188: россияне устроили масштабный налет дронов, но Украина бьет в ответ

О новостях и событиях 27 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1189: новые обстрелы и наступление россиян