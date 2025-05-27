Хронологія війни – день 1190: росіяни продовжують штурмувати та запускають все більше "шахедів"

28 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів. На 1190 день загарбники продовжують обстріл і тиснуть на фронті

На календарі середа, 28 травня 2025 року, триває 1190 день повномасштабної війни Росії проти України. Ситуація на фронті залишається напруженою і жодні розмови про "припинення вогню" не змінюють того, що окупанти щодня проводять близько півтори сотні штурмів. Найбільш важким напрямом, як і раніше, залишається Покровське, хоча постійний тиск росіян відчувається і в інших місцях.

Як проходить 1190-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 28 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Внаслідок російських ударів по Харківській області у селі Васищеве постраждали четверо людей, серед яких 4-річна дівчинка. У дитини гостра реакція на стрес. Ще четверо людей постраждали у селі Есхар.

1:00 У Харкові чули щонайменше чотири вибухи, проте за словами мера Ігоря Терехова, вони пролунали у передмісті. Тим часом над Україною помічено понад 30 БПЛА

00:00 У Зміївці (Херсонська область) місцевий 47-річний мешканець настав на російську протипіхотну міну. Він втратив ступню та отримав осколкові поранення ноги та руки. Нині він у лікарні.

Про те, що відбувалося 25 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1187: РФ віддала Україні 1000 полонених і завдала масштабного удару

З ситуацією в Україні 26 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1188: росіяни влаштували масштабний наліт дронів, але Україна б’є у відповідь

Про новини та події 27 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1189: нові обстріли та наступ росіян