Хронологія війни – день 1188: росіяни влаштували масштабний наліт безпілотників, але Україна б’є у відповідь

26 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів. На 1188 день загарбники продовжують здійснювати масштабні обстріли.

На календарі понеділок, 26 травня 2025 року, триває 1188 день повномасштабної війни Росії проти України. На фронті тривають запеклі бойові дії, а минулої доби російські окупанти здійснили 135 штурмових дій. Близько 40 із них відбулися на Покровському напрямку, проте гарячими також залишаються Курське, Новопавлівське та Лиманське.

Як проходить 1188-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 26 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною зафіксовано понад сотню російських БПЛА. На тлі цього російські монітори повідомляють про те, що у їхній бік також летить близько 150 українських безпілотників.

З ситуацією в Україні 23 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1185: удари по Одесі та початок найбільшого обміну полоненими

Про новини та події 24 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1186: масований удар по Києву та продовження обміну полоненими

Про те, що відбувалося 25 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1187: РФ віддала Україні 1000 полонених і завдала масштабного удару