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Хронология войны – день 1188: россияне устроили масштабный налет беспилотников, но Украина бьет в ответ

Автор
Геннадий Лубенец
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Продолжается 1188 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
Продолжается 1188 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

26 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1188 день захватчики продолжают совершать масштабные обстрелы.

На календаре понедельник, 26 мая 2025 года, длится 1188-й день полномасштабной войны России против Украины. На фронте продолжаются ожесточенные боевые действия, а за прошлые сутки российские оккупанты совершили 135 штурмовых действий. Около 40 из них произошли на Покровском направлении, однако горячими также остаются Курское, Новопавловское и Лиманское.

Как проходит 1188-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 26 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Над Украиной зафиксировано более сотни российских БПЛА. На фоне этого российские мониторы сообщают о том, что в их сторону тоже летит около 150 украинских беспилотников.

С ситуацией в Украине 23 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1185: удары по Одессе и начало наибольшего обмена пленными

О новостях и событиях 24 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1186: массированный удар по Киеву и продолжение обмена пленными

О том, что происходило 25 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1187: РФ отдала Украине 1000 пленных и нанесла масштабный удар

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#Украина #Россия #Война