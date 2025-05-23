Хронология войны – день 1185: Россия отбивается от дронов и атакует Запорожье

23 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1185 день войны оккупанты продолжают давить на фронте, а над Россией летают беспилотники

На календаре пятница, 23 мая 2025 года, длится 1185-й день войны. За предыдущие сутки ситуация на фронте стала более спокойной — произошло 101 боевое столкновение. Однако на Покровском направлении давление оккупантов усилилось, а количество российских штурмов там достигло 38.

Как проходит 1185-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 23 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 Угроза баллистики на Юге. В Киевской и Черновицкой областях по четыре беспилотника россиян.

03:00 Взрывы были слышны в нескольких регионах Украины, не менее 10 беспилотников фиксировалось вблизи Жмеринки. В России в это время к списку атакованных городов добавился Липецк, где дроны разнесли аккумуляторный завод.

01:00 Более 20 беспилотников россиян фиксируется в нескольких регионах Украины. Тем временем в России беспилотники атаковали военный аэродром в Иваново, также аэропорты закрыли в Москве и Московской области из-за угрозы удара БПЛА.

00:00 В России пожаловались на ракетный удар по скоплению техники на Курщине. Российские телеграмм-каналы пишут о ракетном ударе по скоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из Льгова.

Сообщается о трех ударах с интервалом 5-7 минут. Точное количество погибших и пострадавших российских военнослужащих пока неизвестно. Место удара оцеплено военными и оперативными службами.

В Запорожье был слышен взрыв.

С ситуацией в Украине 20 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1182: потери россиян с начала 2025 года и удары по Украине

О новостях и событиях 21 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1183: над Россией летают беспилотники, а оккупанты не прекращают штурмы

О том, что происходило 22 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1184: дроны снова атакуют россиян, а под Покровском идут ожесточенные бои