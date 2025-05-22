Хронология войны – день 1184: дроны опять атакуют россиян, а под Покровском идут ожесточенные бои

22 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1184 день войны оккупанты продолжают давить на фронте, а над Россией летают беспилотники

На календаре четверг, 22 мая 2025, длится 1184 день войны. За предыдущие сутки ситуация на фронте стала существенно более спокойной — 104 боевых столкновения против 130 в последние несколько дней. Однако на Покровском направлении давление оккупантов усилилось, а количество российских штурмов там достигло 43.

Как проходит 1184 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 22 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, известно о двух пострадавших и восьми поврежденных частных домах. Тем временем взрыв прозвучал в Николаеве.

1:00 Над Украиной замечено около 20 БПЛА. Примерно 10 из них находились в районе Павлограда, в городе уже слышали взрывы.

00:00 Россия и Крым подверглись массовому налету БПЛА. В сети появилась визуализация маршрута их движения.

С ситуацией в Украине 19 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1181: Трамп поговорил с Путиным и Зеленским, а Россия запускает "шахеды"

О новостях и событиях 20 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1182: потери россиян с начала 2025 года и удары по Украине

О том, что происходило 21 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1183: над Россией летают беспилотники, а оккупанты не прекращают штурмы