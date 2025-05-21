Хронология войны – день 1183: над Россией летают беспилотники, а оккупанты не прекращают штурмы

21 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1183 день войны оккупанты продолжают давить на фронте, а над Россией летают беспилотники

На календаре среда, 21 мая 2025, длится 1183 день войны. Ситуация на фронте остается стабильно сложной, а количество боевых столкновений регулярно достигает 130. Примерно четверть из них происходит на Покровском направлении, хотя Лиманское, Новопавловское и Курское тоже остается напряженной.

Как проходит 1183 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 21 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Россияне жалуются на налет БПЛА.

00:00 Ряд российских областей подверглись атаке беспилотников. К примеру, взрывы слышали в Тульской области, что под Москвой.

О том, что происходило 18 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1180: Зеленский встретился с Венсом, а Россия готовит запуск РС-24 "Ярс"

С ситуацией в Украине 19 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1181: Трамп поговорил с Путиным и Зеленским, а Россия запускает "шахеды"

О новостях и событиях 20 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1182: потери россиян с начала 2025 года и удары по Украине