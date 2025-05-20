Хронология войны – день 1182: россияне вновь запустили "табуны" беспилотников и давят на фронте

20 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1182 день войны оккупанты продолжают устраивать ночной террор Украины и продолжают давить на фронте

На календаре вторник, 20 мая 2025, длится 1182 день войны. Ситуация на фронте остается напряженной, россияне запускают большое количество беспилотников, а американский президент Дональд Трамп похоже намерен вывести США из переговорного процесса между Украиной и Россией. Согласно сообщениям западных СМИ, европейские лидеры были ошеломлены тем, что Трамп выбрал мягкий тон разговора с Путиным, это говорит о том, что ни о каких "разрушительных санкциях" США речи идти не будет.

Как проходит 1182 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 20 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 До 20 российских беспилотников фиксируются в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

01:00 Ударные беспилотники россиян были зафиксированы в Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

00:00 Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европа введет новые санкции против России. На фоне этого россияне вновь запустили большое количество беспилотников. Ожидается, что ночью их будет более сотни.

О новостях и событиях 17 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1179: новые перлы от Трампа и удар по автобусу на Сумщине

О том, что происходило 18 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1180: Зеленский встретился с Венсом, а Россия готовит запуск РС-24 "Ярс"

С ситуацией в Украине 19 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1181: Трамп поговорил с Путиным и Зеленским, а Россия запускает "шахеды"