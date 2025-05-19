Хронология войны – день 1181: россияне запустили много дронов и продолжают атаковать на фронте

19 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех последних событиях на фронте. На 1181 день войны оккупанты продолжают устраивать ночной террор Украины и играются с дальнобойными ракетами

На календаре понедельник, 19 мая 2025, длится 1181 день войны. Количество боевых столкновений на фронте продолжает удерживаться на уровне 130 за сутки. Наиболее сложным направлением остается Покровское, но Новопавловское и Лиманское тоже весьма проблемные. На фоне этого усиливаются ночные обстрелы Украины, поскольку количество беспилотников становится все больше и больше.

Как проходит 1181 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 19 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне совершили запуски "Шахедов" с пяти направлений, сообщают мониторы. Беспилотников над Украиной ночью может быть более 150.

С ситуацией в Украине 16 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1178: провал переговоров в Стамбуле и сбивание российского Ка-52

О новостях и событиях 17 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1179: новые перлы от Трампа и удар по автобусу на Сумщине

О том, что происходило 18 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1180: Зеленский встретился с Венсом, а Россия готовит запуск РС-24 "Ярс"