Хронологія війни – день 1181: росіяни запустили багато дронів і продовжують атакувати на фронті

19 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1181 день війни окупанти продовжують влаштовувати нічний терор України та граються з далекобійними ракетами.

На календарі понеділок, 19 травня 2025 року, триває 1181 день війни. Кількість бойових зіткнень на фронті продовжує утримуватись на рівні 130 за добу. Найбільш складним напрямком залишається Покровський, але Новопавлівський та Лиманський теж дуже проблемні. На тлі цього посилюються нічні обстріли України, оскільки кількість безпілотників стає дедалі більшою.

Як проходить 1181 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 19 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

05:00 Загрозу безпілотників ліквідовано. В небі наразі чисто.

03:00 Кількість "мопедів" у небі зростає попри роботу МВГ. Наразі у небі нарахували майже 25 російських безпілотників. У Запоріжжі було чутно гучні вибухи – місто відбивалося від атаки БПЛА росіян.

01:00 До 20 ударних БПЛА росіян загалом фіксуються на Харківщині, Донеччині, Сумщині та Чернігівщині. Є загроза в першу чергу для прифронтових населених пунктів.

00:00 Росіяни здійснили запуски "Шахедів" із п’яти напрямків, повідомляють монітори. Безпілотників над Україною вночі може бути понад 150.

З ситуацією в Україні 16 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1178: провал переговорів у Стамбулі та збивання російського Ка-52

Про новини та події 17 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1179: нові перли від Трампа та удар по автобусу на Сумщині

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1180: Зеленський зустрівся з Венсом, а Росія готує запуск РС-24 "Ярс"